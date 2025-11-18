Ноле в Гърция за постоянно със златна виза: Ще прави тенис комплекс за 20 млн. евро

Новак Джокович, който се превърна в постоянен гражданин на Атина с цялото си семейство, продължава с мащабните си проекти в гръцката столица, а следващият е на стойност 20 милиона евро.

Конфликтът на Новак Джокович със сръбския президент Александър Вучич не е тайна, а несъгласието на тенис шампиона със случващото се на политическия хоризонт в родината му, го накара да превърне Атина в своя нов дом.

Ноле лично получи "златна виза" за себе си и цялото семейство, нанесе се в луксозен квартал в покрайнините на столицата, записа децата си на училище, а най-болезненият удар по Белград бе преместването на организирания от него тенис турнир от сръбската столица в Атина.

24-кратният шампион от Шлема отново попадна във водещите заглавия в южната ни съседка след среща с премиера Кириакос Мицотакис, а резултатът от нея бе, че Ноле ще получи огромен проект на стойност 20 милиона евро.

От няколко месеца в Гърция твърдят, че част от сделката за преместването на Ноле в Атина е било получаването именно на този проект, свързан с изграждането на един от най-модерните тенис центрове в света.

Ето, че няколко седмици след официалното превръщане на Ноле в атинянин, той и премиерът Мицотакис си стиснаха ръцете.

Всичко това е част от мащабен проект за милиарди, който ще превърне терена около старото летище "Хелинико" в ултрамодерен квартал с луксозни имоти, хотели, казина, яхтено пристанище и спортни комплекси, сред които и въпросният тенис център.

Също така не бе никаква тайна, че апетити към въпросния тенис център имат изявени хора от света на тениса като треньорът с гръцки корени Патрик Муратоглу, както и семейство Сакари, лице на което е първата ракета на страната при дамите Мария Сакари.

Освен тези тенис имена, интерес към тенис центъра са имали и редица инвеститори, но проектът ще бъде поверен на фамилия Джокович, като вероятно чисто формално подписът ще бъде на брата на Новак - Джордже.

Комплексът ще включва 20 тенис корта, както и игрища за набиращите популярност падъл и пикълбол.

Има много исторически, религиозни, културни и социални връзки между Гърция и Сърбия - това е голяма част от причината да съм тук. Времето, храната, крайбрежието... невероятни са. Обожавам този начин на живот. Чувствам, че гърците и сърбите са като братя", заяви Новак Джокович след срещата си с гръцкия премиер.











