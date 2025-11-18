В Русия направиха "Рейтинг на наприятелските държави"- Къе сме ние?

Руският вестник "Взгляд" публикува първия по рода си "Рейтинг на неприятелските правителства", който класира държавите според степента на тяхната враждебност към Русия. В изготвената от редакцията класация Великобритания заема първо място с индекс 75, следвана от Германия и Франция с по 70 точки. България е поставена в последната, десета категория, с индекс 25.

Рейтингът оценява действията на националните правителства — а не на държавите като цяло — по шест критерия, включително военно-политическа активност срещу Русия, санкции, дипломатически демарши, информационна война, ограничения срещу руския бизнес и подкрепа за неправителствени организации, смятани за враждебни от Москва.

Русия въведе категорията "неприятелски държави" още през 2021 година и го разшири през 2022 г., след началото на войната в Украйна. Тогава Русия изискваше тези страни да плащат за руския газ в рубли — механизмът "сметка в Газпромбанк" — като условие за продължаване на доставките.

България отказа да премине към плащане в рубли и стана една от първите държави, на които "Газпром" спря доставките на газ още през април 2022 г.

Оттогава страната фигурира стабилно в различни руски официални и неофициални списъци като "недружелюбна", което се отразява и в актуалната класация на "Взгляд".

Според "Взгляд" през октомври 2025 г. най-недружелюбни към Русия са:

Великобритания (75)

Германия, Франция (70)

Нидерландия, Естония (65)

Латвия, САЩ, Чехия (55)

Според редакцията тези държави "инвестират най-много в конфронтацията с Русия".

Средните нива на враждебност

В средата на таблицата попадат:

Дания, Италия, Канада, Литва, Полша, Финландия и Швеция (50)

Белгия и Норвегия (45)

Гърция, Испания и Хърватия (40)

Португалия и Словения (35)

Унгария и Люксембург (30)

България - в най-ниската категория

България е класирана в десета група (индекс 25) заедно с:

Австрия

Ирландия

Малта

Нова Зеландия

Румъния

Това според авторите означава, че страната е сред правителствата с "най-ниско ниво на недружелюбност" в рамките на държавите, считани за неблагоприятно настроени към Русия.

"Недружелюбни държави" или "недружелюбни правителства"

Публикацията отбелязва промяна в терминологията, въведена от руската дипломация през 2024-2025 г. — Москва вече говори не за "недружелюбни държави", а за "недружелюбни правителства".

Външният министър Сергей Лавров подчерта, че така се разграничава позицията на политическите елити от отношението на народите, докато президентът Владимир Путин заяви:

"Нямаме неприятелски държави, имаме неприятелски елити."

Как е изчислен индексът

Според "Взгляд" максималният резултат е 100 точки.

Военно-политически действия: до 30 точки

Санкции: 20 точки

Дипломатическа враждебност: 15 точки

Информационна война: 15 точки

Дискриминация срещу руски бизнес: 10 точки

Подкрепа за НПО, смятани за враждебни: 10 точки

Индексът ще се актуализира ежемесечно, като държавите могат да "повишат или понижат" резултатите си в зависимост от актуалните политически решения.

Политологът Алексей Нечаев, ръководител на отдел "Политика" във "Взгляд", заявява, че рейтингът има за цел да покаже "кои държави реално действат против интересите на Русия и кои са принудени да следват съюзнически натиск".

Според професора от Санктпетербургския държавен университет Станислав Ткаченко класацията подчертава разликите вътре в ЕС, които често се пренебрегват в руската публична среда.

Политологът Вадим Козюлин очаква Франция и Великобритания да се състезават за първото място в следващата актуализация на рейтинга заради скорошното споразумение между Макрон и Зеленски за доставката на 100 изтребителя Rafale за Украйна.



