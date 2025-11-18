Пеевски иска 110 лв. коледни добавки за пенсионерите

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски настоява финансовият министър Теменужка Петкова да намери пари за коледни надбавки за пенсионерите. Това става ясно от официална позиция, разпространена от партията

Пеевски настоява правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите в размер на 110 лв., като това е с 10 лева повече, спрямо 2024 г.

От съобщението става ясно, че депутатите от "ДПС - Ново начало" ще дарят 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери.

Припомняме, че в понеделник премиерът Росен Желязков заяви, че дали ще има пари за надбавки за пенсионерите, зависи от от изпълнението на бюджета.

Паралелно с Пеевски, депутатът от ГЕРБ Деница Сачева съобщи, че управляващите ще предложат механизъм, по който да се уредят коледните добавки чрез закон.

Тя обясни, че от ГЕРБ са изпратили писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което са поискали законодателно решение, като идеята е добавката да достига до най-бедните като нов вид социално подпомагане. Това обаче ще се случи в рамките на следващата година.

Коледните добавки за тази година обаче все още се обсъждат и се търси политическо решение.

По думите на Сачева първо трябва да се видят какви са разчетите и на НОИ в случая. "Предстои да се обсъди, но днес изпратих писмо до министър Гуцанов, в което поисках законодателни решение за трайно уреждане на този въпрос, като нов вид социално подпомагане на най-уязвимите", уточни депутатът, цитирана от Nova.

Деница Сачева изтъкна, че този въпрос трябвало да спре да е поредната разделителна линия. "Няма как да стане сега, а догодина. Коледните добавки не са планирани, но не значи, че няма да се търси политическо решение", допълни още тя.

Малко след това и от БСП - Обединена левица излязоха с позиция в подкрепа на коледните добавки за пенсионерите.

"В навечерието на най-светлите празници държавата е длъжна да покаже отношение и солидарност към хората, които са градили съвременна България. Над 2 милиона пенсионери в България живеят с ограничени доходи, затова правителството, с активното участие на "БСП - Обединена левица", продължава усилията си за облекчаване на натиска от инфлацията и повишаването на цените на основни стоки и услуги. Коледната добавка не е милостиня, а жест на уважение и подкрепа", се казва в позицията на социалистите.

Формацията предлага да бъдат предвидени средства за осигуряването на еднократна коледна добавка към пенсиите за декември.

От БСП подкрепят идеята на Деница Сачева добавките за Коледа и Великден да бъдат трайно регламентирани в закон - "като израз на държавната грижа и социалната солидарност".









