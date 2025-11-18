"Мяра": 80% от българите смятат, че демокрацията у нас не е истинска

Социологическо проучване показва, че за четирима от всеки петима българи преходът не е свършил. Данните са от допитване на агенция "Мяра" по повод навършените този месец 36 години от началото на демократичните и пазарни промени в България.

Независимото проучване е проведено между 12-и и 17 ноември сред 807 пълнолетни български граждани.

Малко над 80 на сто от анкетираните заявяват, че демокрацията в България не е истинска.

На другото мнение са 14,6%, като има и малък дял колебаещи се. Проучването показва, че най-възрастните са най-убедени, че демокрацията не е истинска.

Почти всеки четвърти от анкетираните е на позиция, че преходът все още продължава, а малко над 60 на сто се съгласяват с твърдението, че Държавна сигурност продължава да управлява политическите процеси в България.

