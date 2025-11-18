На тъмно: Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения

Множество социални мрежи, сред които Facebook и X, са недостъпни за хиляди потребители по света.

Проблеми с достъпа изпитват и от платформите PayPal и ChatGPT, отбелязва Metro.

Сървърите на няколко от засегнатите платформи се хостват от Cloudflare. Компанията предоставя инструменти, които защитават уебсайтовете от кибератаки и им позволяват да зареждат съдържанието си по-бързо.

Cloudflare функционира и като сървър за имена на домейни – своеобразна директория за уебсайтове и инструмент, свързван с масови сривове през последните месеци.

При опит за достъп до някои сайтове потребителите биват посрещани от съобщение за грешка с код 500, което обикновено сочи за проблеми със сървъра или кода на самия уебсайт.

Според сайта за проследяване на сривове Downdetector, проблемите с Cloudflare са започнали около 11:20 ч. сутринта, като само 20 минути по-късно са засегнали най-малко 11 000 души.

Към момента на писане на статията броят на засегнатите потребители е намалял до 3400. На своята страница за статуса на услугите Cloudflare съобщава, че инженерите на компанията работят по разрешаването на проблема, „който потенциално засяга множество клиенти“.

„Допълнителни подробности ще бъдат предоставени веднага щом има повече информация“, се добавя в съобщението.

От OpenAI, компанията зад ChatGPT, потвърдиха, че чатботът е недостъпен за някои потребители и че проблемът е взет под внимание. От Meta, собственик на Facebook, пък съобщават, че не са регистрирали проблеми.