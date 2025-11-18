Максим Генчев моли Делян Пеевски за пари за филма за Караджата

Режисьорът Максим Генчев се обърна с открито писмо към политика Делян Пеевски с молба за финансова подкрепа за новия си филмов проект, посветен на Стефан Караджа. Призивът бе публикуван в личния профил на режисьора в социалната мрежа Facebook днес следобед.

В емоционалното си обръщение Генчев припомня ситуация отпреди десетилетие, когато е направил сравнение между политика и Апостола на свободата, което му е навлякло сериозни критики.

"Новият Левски"

Генчев започва писмото си с ретроспекция към събитията около филма му "Дякон Левски".

"Преди 10 г. те нарекох 'новия Левски' от лоялност, понеже единствената тв, която излъчи филма ми 'ДЯКОН ЛЕВСКИ' беше твоята (канал 3). В продължение на 10 г. всякакви сайтове, които днес те възхваляват, ме плюха заради сравнението: 'Пеевски - Левски!'", пише режисьорът.

Мотивите за молбата

Авторът на лентите за Левски и Ботев обосновава искането си за финансиране с липсата на подкрепа от други места и прави остра съпоставка между отношението на различните етнически и политически групи към историческата памет.

"Днес съм принуден да те помоля за бюджет за КАРАДЖАТА, тъй като турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите, които завладяват властта с единствена цел - отмъщения и своещина, а аз нямам властова подкрепа нито през соца, нито през прехода, а само врагове на делото ми", заявява Максим Генчев в публикацията си.

Режисьорът, който е на 71 години, стана популярен сред широката публика с участието си в емблематична реклама на месни продукти в началото на века, но през последните години се фокусира изцяло върху създаването на исторически продукции за български национални герои. Филмите му за Васил Левски и Христо Ботев предизвикаха полярни реакции сред критиката и зрителите, както и дискусии относно начина на тяхното финансиране и художествената им стойност.