Проектобюджет 2026 навлиза в нова фаза - от днес разчетите за догодина ще се обсъждат от водещите парламентарни комисии.

План сметката беше внесена от правителството без обсъждане със социалните партньори заради бойкота на работодателите.

Планираният от правителството дефицит е от 3%. Заложен е нов държавен дълг до 10,5 милиарда евро. Минимална работна заплата от 620 евро и 20 евроцента. Максималният осигурителен доход се повишава на 2352 евро.

Във финансовата рамка влиза още спорното за работодателите увеличение с 2 процентни пункта на осигурителната вноска.

И увеличение на данък дивидент от 5 на 10 на сто. И бюджетът на здравната каса влиза в парламентарните комисии, отново с критики от синдикати и работодатели.

Ето какво включва:

С 15% повече средства за разходи на Здравната каса;

3 милиарда лева за болничната помощ, увеличението от 11% не е достатъчно, според синдикатите.

КНСБ се обяви против определяне на минимални заплати на медицинските специалисти чрез бюджета на Касата.

А минималната заплата на лекар трябва да бъде 150 процента от средната за страната, а на здравните специалисти – 125% от този размер.