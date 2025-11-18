  • Instagram
Сачева: Коледните добавки не трябва да са повод за разделяне на обществото

Сачева: Коледните добавки не трябва да са повод за разделяне на обществото
Темата за коледните добавки не може и не трябва да е пореден повод за разделяне на обществото. Това написа депутатът от ГЕРБ Деница Сачева в профила си във Facebook. Тя предложи коледните надбавки да бъдат разписани със закон.

Ето какво написа Сачева:

Да има социална подкрепа за най-уязвимите групи в обществото за празници като Коледа и Великден не трябва да зависи от политическата обстановка в страната, а да е осъзната политика, която утвърждава солидарността в обществото. За домакинствата, които са под прага на бедността, да разполагат с достатъчно средства за храна, подаръци за децата или посещение при роднини, не е въпрос на лукс, а на достойнство. Когато нямат възможност да покрият най-спешните разходи по празниците, тези хора изпадат не просто в материална, но и в емоционална и културна изолация. Смятам, че ролята на държавата е да приобщава, не да разделя и изолира. Темата за коледните добавки не може и не трябва да е пореден повод за разделяне на обществото.

