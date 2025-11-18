  • Instagram
РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор

РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор
Зрелищно и опасно преследване в нощните часове се разигра между Дългопол и варненското село Ягнилово, след като пиян шофьор на BMW отказа да спре на подадени от полицията сигнали.

Как започва всичко

Малко след полунощ в полицията в Дългопол постъпва сигнал за водач, потеглил към Провадия след употреба на алкохол. При опит да бъде спрян, мъжът не се подчинява на светлинните и звукови сигнали и започва бягство.

100 километра преследване и пет екипа след него

Преследването продължава около 100 км, като в него се включват пет полицейски екипа от:

  • Дългопол
  • Провадия
  • Нови пазар
  • Шумен
  • Девня

Екипите са координирани от оперативната дежурна част на ОДМВР–Варна.

Заради опасно висока скорост и риск за живота на водача не са използвани шипове или други принудителни средства.

Краят в село Ягнилово

Гонката завършва, когато автомобилът самокатастрофира в района на Ягнилово. Проверка с дрегер установява 2,29 промила алкохол в кръвта на водача. И той, и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние.

По случая е образувано досъдебно производство.

Кой е шофьорът?

Справка на МВР показва, че 33-годишният мъж от село Есеница, област Шумен, е:

  • криминално проявен
  • със 13 акта (АУАН)
  • с 21 фиша по Закона за движение по пътищата

