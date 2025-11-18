РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор
Зрелищно и опасно преследване в нощните часове се разигра между Дългопол и варненското село Ягнилово, след като пиян шофьор на BMW отказа да спре на подадени от полицията сигнали.
Как започва всичко
Малко след полунощ в полицията в Дългопол постъпва сигнал за водач, потеглил към Провадия след употреба на алкохол. При опит да бъде спрян, мъжът не се подчинява на светлинните и звукови сигнали и започва бягство.
100 километра преследване и пет екипа след него
Преследването продължава около 100 км, като в него се включват пет полицейски екипа от:
- Дългопол
- Провадия
- Нови пазар
- Шумен
- Девня
Екипите са координирани от оперативната дежурна част на ОДМВР–Варна.
Заради опасно висока скорост и риск за живота на водача не са използвани шипове или други принудителни средства.
Краят в село Ягнилово
Гонката завършва, когато автомобилът самокатастрофира в района на Ягнилово. Проверка с дрегер установява 2,29 промила алкохол в кръвта на водача. И той, и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние.
По случая е образувано досъдебно производство.
Кой е шофьорът?
Справка на МВР показва, че 33-годишният мъж от село Есеница, област Шумен, е:
- криминално проявен
- със 13 акта (АУАН)
- с 21 фиша по Закона за движение по пътищата
