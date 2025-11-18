Отново стотици без работа. Още един завод у нас затвори

Още една голяма шивашка фирма в Русе преустановява дейност – "БТБ България" спира работа и ще напусне страната. Това съобщи русенското издание "Утро".

Служителите на компанията вече са били информирани, че след Нова година ще получат своите предизвестия за освобождаване и ще трябва да търсят нова работа. От ръководството на фирмата са отказали коментар пред изданието.

Това е поредният голям удар за шивашкия бранш в региона през тази година. През лятото дейността си прекрати и друга легендарна местна фабрика – "Арда".

"БТБ България" е един от най-старите чуждестранни инвеститори в Русе, основан през 1998 година от Ахим Байерл. Дълго време компанията беше сред водещите в бранша и привличаше качествени кадри.

Причини за кризата



Според информацията на "Утро", през изминалата година компанията е отчела загуба от 4,73 милиона лева. Ситуацията в целия шивашки сектор в Русе е тежка от години поради влошаващите се бизнес условия.

Като основни причини за свиването на индустрията се посочват увеличението на доходите, което оскъпява работната ръка, както и поскъпналите енергия и суровини.

В същото време агресивната конкуренция от китайски онлайн платформи като "Shein" и "Temu", предлагащи продукти на изключително ниски цени, прави българските производители неконкурентоспособни.

Представители от бранша коментират, че европейските марки изискват връщане на производствените цени на нивата от 2018 година, което при настоящите разходи е невъзможно. Заключението е, че България вече не се възприема като страна с евтина работна ръка и производствата се изнасят към по-бедни азиатски държави.