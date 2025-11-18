Преките чуждестранни инвестиции у нас нарастват с близо 21%

Преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 2,53 млрд. евро към края на месец септември тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Размерът нараства с 20,9 на сто или с 437,8 млн. евро спрямо същия период на миналата година. За сравнение, нетният поток на преките инвестиции в страната в периода януари - септември 2024 година достига 2,09 млрд. евро.

Конкретно през септември тази година преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 473 млн. евро спрямо положителен поток от 370,2 млн. евро през същия месец на миналата година.

Размерът на чуждите вложения у нас се равнява на 2,3 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт спрямо 2 процента от БВП година по-рано.

Данните за размера на преките чуждестранни инвестиции са предварителни, което означава, че настоящият резултат може да претърпи изменение при последващи ревизии.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - септември 2025 г. са от Нидерландия (554,9 млн. евро), Италия (325,2 млн. евро) и Гърция (317,1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци - към САЩ (150,5 млн. евро) и Люксембург (76,5 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 15,9 млн. евро при отрицателен нетен поток от 7,1 млн. евро за януари - септември 2024 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 316,7 млн. евро за януари - септември 2025 г. Той е по-голям с 296,1 млн. евро от този за януари - септември 2024 г., който е положителен в размер на 20,5 млн. евро.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3,118 млрд. евро, при положителна стойност от 2,013 млрд. евро за януари - септември 2024 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 901,3 млн. евро при положителна стойност от 61,9 млн. евро за януари - септември 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - септември 2025 г. възлиза на 402,4 млн. евро (0,4 процента от БВП), при 786,1 млн. евро (0,8 процента от БВП) за същия период на предходната година. През септември 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 48,1 млн. евро при положителна стойност от 95,8 млн. евро за септември 2024 година