Роднини, колеги и познати се сбогуваха с Алена

Роднини, близки и колеги се сбогуваха с астроложката Светлана Тилкова-Алена, която почина на 16 ноември от усложнения след изкаран наскоро COVID-19. Поклонението беше в столичния храм „Св. София“, където тя е била кръстена.

„Множеството хора само по себе си показва отношението към нея. Тя е въздухът и Слънцето за мен“, каза съпругът на Алена – Андрей Толков, цитиран от bTV.

„Алена беше светлина – такова каквото е името ѝ. Светлина за много хора, защото те се уповаваха на това, което правеше“, каза Регина Симон.

Алена е автор на повече от 280 000 хороскопа. С прогнозите си e помогнала на хиляди свои последователи. Тя е астролог на световно ниво – член е на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.

Родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.

Твърди, че е виждала „незримия свят“ още от детството, което е формирало нейния интерес към астрология и нумерология.

През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония. В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава „духовното“ си име Алена.

Нейното списание „Кармичният кръг“ излиза за първи път на 26 януари 2001 г. Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“. Най-новите ѝ коледни книги предстои да излязат от печатницата.

Провежда курсове и пише наръчници по астрология и нумерология. Алена защитава идеята, че съдбата и характерът на човека могат да се разберат чрез звездната карта, кармата ѝ.

Според нея астрологията не е просто развлечение, а средство за духовно осъзнаване и развитие: чрез астрологията човек може да разбере своите заложби, кармичните уроци и житейския си път.