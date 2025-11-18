Метеоролози очакват арктически студ през декември

Международни метеорологични центрове следят отблизо потенциалното развитие на рядък за ноември феномен в Арктика, който може да донесе рязка промяна на времето и студена вълна в Европа в началото на декември. Става въпрос за т.нар. Внезапно стратосферно затопляне (SSW) – събитие, което може да разклати Полярния вихър.

Водещи организации като Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) потвърждават, че компютърните модели показват "потенциал за рядко ноемврийско Внезапно стратосферно затопляне". Подобни събития обикновено се случват по-късно през зимата.

Какво е SSW и защо е важно?

Внезапното стратосферно затопляне е процес, при който температурата в стратосферата, на височина около 30 километра, се покачва драстично – понякога с десетки градуси само за няколко дни.

Този процес отслабва или дори "разцепва" Полярния вихър – масивната зона от студен въздух, която обикновено се върти над Арктика. Когато вихърът е силен, той "заключва" ледения въздух на полюса. Когато обаче SSW го отслаби, този арктически студ може да се "разлее" на юг, носейки сурови зимни условия в Северна Америка и Европа, потвърждават от британската метеорологична служба Met Office.

Какво означава това за България и Европа?

Според специализирания метеорологичен портал Severe-Weather.eu, ако прогнозираното SSW събитие се случи в края на ноември, то може да доведе до значително отслабване на Полярния вихър точно преди началото на астрономическата зима.

Обикновено последиците от SSW се усещат на повърхността (т.е. в нашето време) около 10 до 20 дни след събитието в стратосферата. Това съвпада идеално с прогнозите за началото на декември.

От NOAA също свързват потенциалното SSW със "значителна промяна в модела" и преход към "по-зимни условия", включително "много по-ниски от нормалните температури". Въпреки че е твърде рано за точна прогноза, вероятността за по-студен и снежен старт на декември в Европа, включително на Балканите, се увеличава значително.