Румен Спецов:" Лукойл" ще работи при спазване на санкциите
Доставките на горива няма да бъдат прекъсвани, а дружествата на "Лукойл" в България ще продължат да работят при пълна прозрачност. Това се казва в официално съобщение на компанията, разпространено след встъпването в длъжност на новия особен търговски управител Румен Спецов.
Спецов пое поста в понеделник, 17 ноември. В съобщението, цитирано от БНР и БТА, се посочва, че групата дружества на "Лукойл" остава твърдо ангажирана с поддържането на стабилност, предвидимост и сигурност в енергийния сектор.
От компанията уверяват, че ще бъде приложен строг финансов контрол. Подчертава се, че дейността ще се извършва при "абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими".
