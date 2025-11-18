Във Велико Търново 36 машини ще чистят снега, 1600 тона са осигурените материали против заледяване, съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново.

Общината има сключен договор по реда на Закона за обществените поръчки за сол, пясък и течност против заледяване.

Дежурствата във връзка с началото на зимния сезон са започнали на 15 ноември. На работна среща със заместник-кмета Мариела Цонева представители на дружествата, които отговарят за зимната поддръжка, операторите за ток, вода и газ, както и ръководството на Регионалната служба за пожарна безопасност, са представили своите планове и техническа организация при зимна обстановка.

За град Велико Търново са осигурени 14 снегорина, 13 комбинирани машини за чистене на сняг и разпръскване на пясък и сол, седем самосвала и две фадроми. Два са снегорините с малки габарити, подходящи за старата градска част и тесните улици. Наличните материали са 1000 тона сол, 500 тона смес от пясък и сол и 100 тона специална течност против лед.

Тротоарите, парковете и обществените пространства са ангажимент на Общинско предприятие „Зелени системи“. Предприятието има 8 машини – „Бобкат“, малобаритни снегорини и машини от типа Райдер, както и 85 работници, които ще работят на терен.

За междуселските пътища са осигурени 1700 тона сол и пясък, както и 90 тона химическа смес. Със 73 машини разполага дружеството за зимна поддръжка на пътната мрежа в областта.

От дружеството „Енерго Про“ са заявили, че са сформирани 20 екипа в случаи на аварии, в готовност са 25 специализирани автомобила. Обслужени са 90 процента от действащите 700 трафопоста, дейностите по останалите 10% от съоръженията ще приключват до края на тази седмица.

Оформени са просеки на 500 декара площ по електропроводната мрежа. От „ВиК Йовковци“ са гарантирали, че няма никакви притеснения за качеството на питейната вода, всички резервоари и съоръжения са преминали през задължителната дезинфенкция.