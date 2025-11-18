Учени: Яжте риба за здрав сън и силно сърце

Редовната консумация на риба подобрява продължителността и качеството на съня, сочи ново проучване, публикувано в "Journal of Clinical Sleep Medicine". Изследването потвърждава, че рибата помага в борбата с безсънието и стреса, които са свързани с редица здравословни проблеми.

Освен ползите за съня, рибата предоставя и редица други ключови предимства за организма.

Студеното време често увеличава риска от сърдечни и гръдни заболявания, отчасти поради промени в хранителните навици и намалена физическа активност. Проучване, публикувано в "American Journal of Cardiology", установява, че редовната консумация на риба е пряко свързана с по-нисък риск от коронарна болест на сърцето. Този ефект се дължи на високото съдържание на омега-3 мастни киселини.

Подобрява психичното здраве

Много хора страдат от т.нар. зимна депресия или сезонни афективни разстройства в резултат на намалената слънчева светлина. Риби като скумрия, риба тон и сьомга са богати на омега-3, витамин Е и антиоксиданти. Тези съставки осигуряват енергия и подпомагат възстановяването на доброто психично състояние.

Витамин D е от съществено значение за растежа, здравето на косата и обновяването на кожните клетки. Макар слънчевата светлина да е основният му източник, ограниченото излагане на слънце през зимата затруднява набавянето на достатъчни количества. Рибата е един от най-добрите хранителни източници на витамин D и експертите препоръчват да се консумира поне два пъти седмично.

Подобрява зрението

Много видове риба са богати на омега-3 мастни киселини, които са ключови за поддържането на здравето на очите. Те поддържат функцията на ретината и могат да подобрят зрението, особено в условия на намалена видимост като мъгла и облачност, характерни за зимните месеци.