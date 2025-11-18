  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +19
Пловдив: +9 / +13
Варна: +12 / +18
Сандански: +13 / +15
Русе: +4 / +10
Добрич: +8 / +13
Видин: +4 / +5
Плевен: +1 / +7
Велико Търново: +7 / +10
Смолян: +5 / +7
Кюстендил: +11 / +12
Стара Загора: +10 / +12

Опасно време: Издадоха жълт код за валежи за 11 области днес

  • Сподели в:
  • Viber
Опасно време: Издадоха жълт код за валежи за 11 области днес
A A+ A++ A

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение за опасно време. Жълт код за значителни валежи е обявен в 11 области от Западна и Северна България, както и за южните райони на Източните Родопи. За шест области от Източна и Югоизточна България жълтият код е за силен и поривист вятър от юг-югозапад, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления.

Времето днес ще е облачно. Дъжд вали главно в Северна и Западна България. На места там, както и в южните части на Източните Родопи, ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще прониква относително студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в югоизточната част от страната.

Дневните температури днес около 14:00 ч. ще бъдат от 8-9 градуса в северозападните райони, до 21 градуса в югоизточните, за София - около 15 градуса.

За 19 ноември още от днес НИМХ издава предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи в 11 области на страната.

#дъжд

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите