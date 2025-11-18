ЕС затяга контрола над пестицидите

Европейската комисия (ЕК) предложи драстично намаляване на максимално допустимите нива на остатъци (МДГОВ) за редица пестициди, включително диазинон, фенаримол и дикофол. На практика това означава, че всякакви откриваеми следи от тези вещества в хранителните продукти вече няма да бъдат разрешени.

Промяната е заложена в проект за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005. Според предложението, допустимите граници за тези пестициди ще бъдат намалени до границата на откриване (LOD) или границата на количествено определяне (LOQ), която обикновено е 0,01 mg/kg.

В проекта на регламента се посочва, че за веществото диазинон, използвано при култури като бадеми, боровинки, ананаси, репички, лук, чушки и сладка царевица, настоящите максимално допустими граници "не са обосновани". Поради това се предлага те да бъдат намалени до границата на откриване.

Липса на токсикологични данни

Подобна е ситуацията и с други вещества. За дикофол (използван при пъпеши) и фенаримол (прилаган при кайсии, череши, праскови, грозде, ягоди, малини и други) се отбелязва, че съществуващите лимити "не са подкрепени от достатъчно токсикологични данни".

Поради тази причина Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) е заключил, че е необходимо всички тези максимално допустими граници да бъдат намалени до границата на количествено определяне.

Проектът засяга и други активни вещества като азоциклотин, хлорфенапир, ендосулфан и фенпропатрин, чиито лимити също ще бъдат значително намалени. Предложението е в процес на финално съгласуване, преди да влезе в сила във всички държави-членки на ЕС.