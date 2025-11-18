Рецепта на деня: Кисело зеле с домашен суджук
Необходими продукти:
- кисело зеле - 2.5 кг;
- домашен суджук - 5 бр.;
- олио - 100 мл;
- червен пипер - 40 г;
- вода - 400 мл.
Начин на приготвяне:
Киселото зеле се почиства от кочаните, нарязва се и се слага в купа.
Олиото се слага в тиган с незалепващо покритие и се загрява.
Прибавя се червен пипер, който се запържва за 5 минути при постоянно разбъркване, след което със запържения червен пипер се залива нарязаното зеле и се разбърква много добре.
Суджукът се надупчва с вилица на няколко места.
В гювеча се слага половината зеле. Отгоре се нареждат домашните суджучета, след което се слага останалото зеле. Прибавя се 400 мл вода. Гювечът се затваря с капака и се пече 2 ч. на 200 градуса, пише gotvach.bg.
