„Безобразие! Не са познали!“: Заведенията в София са против новите цени на синя и зелена зона

Приетата от Столичния общински съвет реорганизация и вдигане на цените на синя и зелена зона не само удря гражданите по джоба, но и е откровен саботаж срещу бизнеса. Това заявиха браншовите организации Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в писмо до медиите.



„Докато всички властимащи ни обясняват как с влизането ни в еврозоната няма да се вдигат цените, в столицата те скачат двойно. Безобразие!“, посочват още от там.

От 5 януари 2026 г. платено паркиране ще скочи двойно. Час престой в синя зона ще струва 2 евро, а в зелена зона – 1 евро.



Според заведенията решението за по-скъпо платено паркиране и разширяване на зоните противоречи на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

„В закона ясно е записано: „Въвеждането на еврото не може да води до увеличение на цените на стоките и услугите, освен когато това е обосновано от обективни икономически фактори“. И докато бизнесът се съобразява и търпи щети, СОС лековата удвои цените!“, посочват те.

Браншовите организации коментират, че в момента бизнесът работи трудно: „Явно хората, които са избрани да ни управляват си мислят, че могат непрекъснато да ни изтръскват и рекетират, а ние да мълчим безропотно и само да плащаме“.



Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията изразяват категоричното си несъгласие с промените и призовават те да бъдат преразгледани, като същевременно ще бъдат предприети необходимите съдебни действия