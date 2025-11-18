  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +19
Пловдив: +9 / +13
Варна: +12 / +18
Сандански: +13 / +15
Русе: +4 / +10
Добрич: +8 / +13
Видин: +4 / +5
Плевен: +1 / +7
Велико Търново: +7 / +10
Смолян: +5 / +7
Кюстендил: +11 / +12
Стара Загора: +10 / +12

„Безобразие! Не са познали!“: Заведенията в София са против новите цени на синя и зелена зона

  • Сподели в:
  • Viber
„Безобразие! Не са познали!“: Заведенията в София са против новите цени на синя и зелена зона
A A+ A++ A

Приетата от Столичния общински съвет реорганизация и вдигане на цените на синя и зелена зона не само удря гражданите по джоба, но и е откровен саботаж срещу бизнеса. Това заявиха браншовите организации Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в писмо до медиите.


„Докато всички властимащи ни обясняват как с влизането ни в еврозоната няма да се вдигат цените, в столицата те скачат двойно. Безобразие!“, посочват още от там.

От 5 януари 2026 г. платено паркиране ще скочи двойно. Час престой в синя зона ще струва 2 евро, а в зелена зона – 1 евро.


Според заведенията решението за по-скъпо платено паркиране и разширяване на зоните противоречи на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

„В закона ясно е записано: „Въвеждането на еврото не може да води до увеличение на цените на стоките и услугите, освен когато това е обосновано от обективни икономически фактори“. И докато бизнесът се съобразява и търпи щети, СОС лековата удвои цените!“, посочват те.

Браншовите организации коментират, че в момента бизнесът работи трудно: „Явно хората, които са избрани да ни управляват си мислят, че могат непрекъснато да ни изтръскват и рекетират, а ние да мълчим безропотно и само да плащаме“.


Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията изразяват категоричното си несъгласие с промените и призовават те да бъдат преразгледани, като същевременно ще бъдат предприети необходимите съдебни действия

#заведение

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите