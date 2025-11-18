Учители готвят стачка и спиране на срока

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" заплаши с ефективни протестни действия, включително национална стачка и незавършване на първия учебен срок. Причината е отказът на Министерството на финансите да одобри близо 98.4 милиона лева, предназначени за обезщетения на хиляди служители в системата.

Това стана ясно от открито писмо на синдиката, ръководен от д-р Юлиян Петров, до финансовия министър Теменужка Петкова.

Блокирани траншове за над 2800 служители

Проблемът идва от Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", чийто бюджет за 2025 г. е 127 милиона лева. До момента е изплатен само първият транш от близо 19 милиона лева.

Министерството на финансите обаче не е одобрило втория (50.3 млн. лв.) и третия (48.1 млн. лв.) транш, въпреки че документите от Министерството на образованието и науката (МОН) са изпратени съответно на 1 август и 14 октомври.

Тези средства са предназначени за изплащане на дължими обезщетения на над 2000 педагогически специалисти и над 800 непедагогически служители в цялата страна.

Хаос в училищните бюджети

От синдиката алармират, че в системата назрява огромен хаос. Част от директорите вече са изплатили обезщетенията от собствените бюджети на училищата, разчитайки на парите от програмата. Сега те са изправени пред невъзможност да изплатят текущите възнаграждения до края на годината.

В други институции, поради липса на средства, обезщетенията не са изплатени от месеци. Това е пряко нарушение на Кодекса на труда и вече води до завеждане на съдебни дела.

Ултиматум до средата на декември

СО "Подкрепа" дава срок на финансовия министър до средата на декември 2025 г. за решаване на проблема и изплащане на сумите.

"В противен случай, г-жо Петкова, Вие не оставяте на Синдикат „Образование“ друг избор, освен да обсъди и организира протестни действия, включително стачка или незавършване на първия учебен срок", се казва в откритото писмо.