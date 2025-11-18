ООН одобрява плана на Тръмп за Газа и разрешава международна стабилизационна мисия

Съветът за сигурност на ООН одобри резолюция, подкрепена от САЩ, която утвърждава плана за мир в Газа на президента Доналд Тръмп, разрешава разполагането на международна Стабилизационна сила в територията и очертава възможен път към създаването на палестинска държава. Резолюцията бе приета с 13 гласа „за“, като Русия и Китай се въздържаха. Москва по-рано разпространи конкурентен проект, но не блокира предложението на САЩ.

Резолюцията подкрепя 20-точковия план за прекратяване на огъня на Тръмп, включително създаването на преходен Съвет за мир, който да наблюдава Газа, и възлага на Стабилизационната сила управлението на границите, осигуряването на сигурност и надзора върху демилитаризацията на територията. Съветът и силата са упълномощени до края на 2027 г. Арабските държави и други потенциални контингенти изразиха необходимостта от разрешение на Съвета за сигурност, за да участват.

По време на преговорите САЩ промениха формулировката, за да отразят правото на палестинския народ на самоопределение. В резолюцията се посочва, че след като Палестинската власт извърши реформи и възстановителни дейности в Газа, „условията може да се създадат за реален път към палестинско самоопределение и държавност“. Също така се призовава за диалог между Израел и палестинците, улесняван от САЩ, за определяне на политическа рамка за мирно съжителство. Израелският премиер Нетаняху се противопостави на споменаването на палестинска държава, твърдейки, че това би било награда за Хамас.

Стабилизационната сила ще координира действията си с израелските и египетските власти, ще осигурява границите, ще улеснява хуманитарната помощ и ще подпомага демилитаризацията. Израелските войски се очаква постепенно да се изтеглят според договорените стандарти и етапи.

Палестинската власт приветства резолюцията, отбелязвайки ролята ѝ за защита на палестинците и подкрепа на решението за две държави. Хамас отхвърли плана, аргументирайки се, че разоръжаването и международното настойничество подкопават неутралитета на Газа. Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че резолюцията представлява важна стъпка към стабилна и сигурна Газа. Президентът Тръмп отпразнува гласуването в Съвета за сигурност в социалните мрежи, акцентирайки върху създаването на Съвета за мир и обещавайки последващи обявления.

Все още остават ключови спорове, особено относно разоръжаването на Хамас и пълното изтегляне на израелските сили. Въпреки тези въпроси, резолюцията осигурява рамка за международен надзор, координация и потенциално възстановяване на палестинското самоопределение в Газа.