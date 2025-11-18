Четири протеста срещу разширението на зоните за паркиране в София

На 23 ноември в 13.00 часа пред Столичната община се организира протест срещу разширяването на зоните в София и вдигането на цените им.

"Протестите са четири. Аз съм администратор на групата, която беше създадена срещу вдигането на цените на зоните и разширяването на техния обхват. Първият протест ще бъде в четвъртък (20 ноември) и е организиран от групата на Студентски град. Те ще затворят кръстовището на УНСС, най-вероятно. Малко по-късно същия ден - от 16.30 ч. пред сградата на Столичната община отново ще има протест.

В събота (22 ноември), на моста "Чавдар", т.е. на границата на "Сухата река" и "Хаджи Димитър" ще бъде затворено кръстовището. Ще има жива верига от хора, които ще блокират тотално моста "Чавдар" от 12.00 часа, а протестът, който аз организирам ще бъде в неделя (23 ноември) от 13.00 часа пред сградата на Столичната община", казва пред БНР организаторът на протеста Мариян Ташев, който живее в "Сухата река" и работи в центъра.

От самото начало на разговора Мариян Ташев опроверга тезата, която се върти в публичното пространство, че хората, които вече живеят в райони, където има въведени зони, са доволни от тази мярка и не протестират.

"Веднага опровергавам това нещо като казвам, че организаторът на протеста, който ще бъде в четвъртък пред Столичната община, е жител в зелена зона и предстои, въведе ли се тази промяна, при него да стане синя зона. Искам да предупредя хората, които живеят в зелена зона, която ще стане синя зона, че те няма да плащат два пъти повече, а ще плащат три пъти повече, защото досега са плащали 100 лв., а от догодина ще плащат 150 евро", допълва той.

Освен това, според организатора на протеста, документите, на които се уповават кметът Васил Терзиев и "Спаси София" за предстоящата промяна, не са представителна извадка на живеещите в столицата.