Доц. Иван Иванов: Мултирезистентна бактерия плъзна из болниците

България отчита спад в употребата на антибиотици след въвеждането на електронните рецепти, но въпреки това проблемът с резистентността на микробите към лекарства се задълбочава. Това предупреди доцент Иван Иванов от Националната референтна лаборатория "Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност" към Националния център по заразни и паразитни болести (НЗЦПБ).

Повод за коментара му, цитиран от БНР, е Европейският ден за повишаване на осведомеността за разумната употреба на антибиотици, който отбелязваме днес, 18 ноември.

Доцент Иванов алармира за наличието на мултирезистентен щам "Клебсиела пневмония" (Klebsiella pneumoniae) в почти всички болници в страната. Той посочи, че много пациенти биват изписвани, без дори да знаят, че са заразени с опасната бактерия.

"Нивото на заразяване е масово"

Най-сериозно е положението в интензивните отделения и урологиите, подчерта експертът.

"Медиите докладваха няколко смъртни случая през последните месеци вследствие от вътреболнични инфекции. Даже в момента тече, доколкото ми е известно, съдебно производство, така че там нещата са наистина много критични," заяви доцент Иван Иванов.

Той допълни: "Този щам, който наблюдаваме, вече е почти във всички болници. Най-вече най-големият проблем е, че е в интензивните отделения и в урологиите. Там нивото на заразяване е масово."

Липса на стратегия и адекватни наредби

Въпреки сериозността на проблема, който по данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията причинява смъртта на над 35 хиляди души в Европа годишно, България все още няма национална стратегия за борба с антимикробната резистентност.

Според доцент Иванов предстои много работа в тази посока.

"Към институциите – много мерки, много работа ни предстои. Трябва да се актуализират наредби. Сега в момента се актуализира наредбата за стандарта за вътреболнични инфекции, но има още много наредби. Нямаме адекватна наредба, с която да се оптимизира изписването на антибиотици в извънболничната помощ," посочи още доцент Иван Иванов.