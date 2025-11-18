Безработицата в България падна до 5%

Агенцията по заетостта отчита стабилни резултати на пазара на труда през октомври, като регистрираната безработица в страната остава на ниско ниво от 5.15%. Това е с 0.08 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година, съобщиха официално от институцията.

Общо 15 916 души са започнали работа през октомври с посредничеството на бюрата по труда. От тях 14 525 са били регистрирани безработни, а други 1391 са заети, учащи или пенсионери, които са потърсили съдействие за кариерно развитие. Общият брой на регистрираните безработни в страната през месеца е 146 055 души.

Подкрепа за уязвими групи и обучения

През октомври работа са започнали и 3507 души от уязвими групи по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 1683 са включени по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“.

Агенцията по заетостта отчита и силен интерес към повишаване на квалификацията. През месеца са издадени над 12 500 ваучера за обучение на безработни и заети лица, насочени към адаптиране към съвременната икономика, дигитализация и технологична трансформация.

Кои сектори търсят най-много работници

Работодателите са обявили общо 8479 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в следните сектори:

Преработваща промишленост (26.1 процента)

Образование (13.2 процента)

Търговия и ремонт на автомобили (11.7 процента)

Държавно управление (11.2 процента)

Хотелиерство и ресторантьорство (6.9 процента)

Сред най-търсените професии през месеца се открояват персонал, полагащ грижи за хора, оператори на машини, продавачи, персонал в сферата на персоналните услуги, работници в преработващата промишленост и строителството, както и преподаватели и водачи на МПС