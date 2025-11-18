Горивата у нас поскъпват, Сърбия е на прага на криза

Цените на горивата в България са се повишили значително само в рамките на последния месец, като най-осезаем е скокът при дизела – с 12 стотинки на литър. Това показа проверка на bTV за цените на горивата у нас и в съседните балкански държави.

При бензина поскъпването в България за същия период е с 5 стотинки, а при автогаза – с 2 стотинки.

Анализът на bTV разглежда каква е ситуацията в Гърция, Румъния, Сърбия, Северна Македония и Турция.

Гърция с най-високи акцизи

Според експерти в бранша, цитирани от bTV, Гърция поддържа едни от най-високите акцизи върху горивата в целия Европейски съюз. При проверка на място, цената на бензина е 1,69 евро, дизелът е 1,49 евро, а газта достига 1,13 евро. Отбелязва се разлика от около 10 цента между големите вериги и по-малките местни бензиностанции.

Румъния следва ръста у нас

В Румъния цените за последния месец са се повишили почти колкото в България. Дизелът е поскъпнал с около 11 стотинки, бензинът с 4, а газта – с близо 3 стотинки.

Сърбия на прага на криза

Най-драматично е положението в Сърбия, която според репортажа е на прага на криза с горивата заради американските санкции срещу "Лукойл". Съществува реален страх, че ако рафинерията в Панчево спре работа, може да последва рязък скок на цените и връщане към сценарии от 90-те години с контрабанда и улична търговия.

Дори преди настоящата ескалация, потребителите в Сърбия са плащали едни от най-високите цени, като в момента литър дизел струва 1,72 евро.

Северна Македония с регулация

В Северна Македония цените на бензина и газта са почти без промяна, като само дизелът е поскъпнал с 6 стотинки. За разлика от съседите си, страната има регулирани цени на горивата. Регулаторната комисия по енергетика определя максималните цени на всеки няколко дни, като те важат за всички бензиностанции в страната.

Турция остава по-евтина

Въпреки сериозния ръст – 16 стотинки на литър дизел и 6 стотинки на бензин за месец – Турция остава с по-ниски цени на горивата в сравнение с България.