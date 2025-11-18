Руски удари по Харкив и Днипро: Тийнейджърка загина

През изминалото денонощие, Русия нанесе удари в няколко украински региона, причинявайки жертви, щети върху критичната инфраструктура и масови прекъсвания на електрозахранването. В Харкивска област град Берестин бе обстрелван с ракети, като няколко души бяха ранени, а 17-годишно момиче загина след като бе прието в болница с тежки травми. Според регионалните власти общо девет души са пострадали, включително 16-годишно момче. Седем от жертвите са приети в болница с рани от взрива, а двама други са получили остър стресов шок. Спасителните екипи остават на място.

Срещу Днипро бе извършена нова вълна от удари, този път с дронове, които нарушиха железопътното движение и нанесоха щети на гражданска инфраструктура. Взривната вълна счупи стъкла на жп гарата и в няколко вагона. Украинските железници съобщиха, че влаковете по линиите Запорожие – Пшемисл и Днипро – Хелм са закъснели с около два и половина часа. Пътници и персонал са се укрили в подслона на гарата през целия удар и не са пострадали. Части от региона временно останаха без електричество, което принуди железничарите да използват резервни дизелови локомотиви, докато услугите бяха възстановени. Сградата, в която се помещават медията Suspilne Днипро и Украинското радио Днипро, също беше повредена – възникна пожар, а взривът изпочупи прозорци и врати, засягайки етажи и покрив. Персоналът не е бил на място по време на атаката.

Допълнителни удари в града нанесоха още разрушения. Регионалните власти съобщиха за двама ранени жители – 59-годишна жена и 67-годишен мъж, и двамата в умерено състояние. Пожари избухнаха на няколко места в Днипро, засягайки двуетажна медийна сграда, транспортни обекти, търговски и офис помещения, бензиностанция, магазини, частни имоти и заведение за хранене. Щетите обхванаха инфраструктура и жилищни сгради, включително шест високи сгради. Десетки превозни средства също пострадаха или бяха унищожени. В съседните райони ударите предизвикаха пожари в община Новоолександровка, а в Самарския и Павлоградския райони бяха регистрирани щети на инфраструктурата. В Никополския район се води обстрел с FPV дронове и артилерия. Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че са свалени 33 дрона над областта през нощта.

В окупираната част на Донецка област местните проруски администрации заявиха, че топлоелектрическите централи Зуевска и Старобешево са били ударени от дронове през нощта, оставяйки множество населени места без ток. Според тях ударите са засегнали трансформаторно оборудване и са довели до спиране на котелни и пречиствателни станции. Един от котлите в Зуевската централа е изключен след като взривът повреди трансформатора му.

Херсон също изпита недостиг на електричество след още един руски удар. Градската администрация потвърди, че всички райони частично останаха без ток, докато ремонтните екипи оценяваха и отстраняваха щетите. Властите предупредиха, че е възможно прекъсване на водоснабдяването в жилищни сгради, докато ремонтите продължават.