  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +19
Пловдив: +9 / +13
Варна: +12 / +18
Сандански: +13 / +15
Русе: +4 / +10
Добрич: +8 / +13
Видин: +4 / +5
Плевен: +1 / +7
Велико Търново: +7 / +10
Смолян: +5 / +7
Кюстендил: +11 / +12
Стара Загора: +10 / +12

Русия съобщи, че е осуетила опит за покушение срещу Сергей Шойгу

  • Сподели в:
  • Viber
Русия съобщи, че е осуетила опит за покушение срещу Сергей Шойгу
A A+ A++ A

Руски медии съобщиха, че Федералната служба за сигурност (ФСБ) е осуетила предполагаем заговор за убийството на високопоставен руски представител, като в редица публикации се посочва секретарят на Съвета за сигурност Сергей Шойгу като вероятната цел.

Според тези информации нападението е било планирано да се извърши по време на негова визита на гробище в Москва. ФСБ твърди, че е разкрила украинска следа в подготовката на атаката, въпреки че до момента не са представени публични доказателства в подкрепа на това обвинение.

Медиите съобщават, че планът е включвал саботажна група, която службите за сигурност уж са установили още в ранен етап, което е попречило опитът да бъде осъществен. Засега няма допълнително официално потвърждение или подробности от руски институции.

Новината се появи малко след други съобщения за смъртта на Армен Саркисян, известна криминална фигура и основател на батальона Арбат, който почина в Москва.

Отделно в Украйна, Службата за сигурност (СБУ) съобщи, че е предотвратила опит за поръчково убийство срещу Сергей Филимонов, командир на 108-и отделен батальон на Въоръжените сили на Украйна, известен като Вълците на Да Винчи.

#Сергей Шойгу #Русия #ФСБ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите