Русия съобщи, че е осуетила опит за покушение срещу Сергей Шойгу
Руски медии съобщиха, че Федералната служба за сигурност (ФСБ) е осуетила предполагаем заговор за убийството на високопоставен руски представител, като в редица публикации се посочва секретарят на Съвета за сигурност Сергей Шойгу като вероятната цел.
Според тези информации нападението е било планирано да се извърши по време на негова визита на гробище в Москва. ФСБ твърди, че е разкрила украинска следа в подготовката на атаката, въпреки че до момента не са представени публични доказателства в подкрепа на това обвинение.
Медиите съобщават, че планът е включвал саботажна група, която службите за сигурност уж са установили още в ранен етап, което е попречило опитът да бъде осъществен. Засега няма допълнително официално потвърждение или подробности от руски институции.
Новината се появи малко след други съобщения за смъртта на Армен Саркисян, известна криминална фигура и основател на батальона Арбат, който почина в Москва.
Отделно в Украйна, Службата за сигурност (СБУ) съобщи, че е предотвратила опит за поръчково убийство срещу Сергей Филимонов, командир на 108-и отделен батальон на Въоръжените сили на Украйна, известен като Вълците на Да Винчи.
