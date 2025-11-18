Тиганици за закуска! Нужни са ви само 4 продукта

Чували ли сте за Тиганици? Всъщнист те са доста лесни за направа и ви трябват само няколко продукта.

Необходими продукти:

яйца - 3 бр.

сирене - 300 гр.

брашно

мазнина

Начин на приготвяне:

Разбъркваме продуктите до хомогенна каша.

Загряваме мазнината в дълбок съд и с лъжица пускаме от сместа в горещата мазнина.

Пържим до порозовяване. Изваждаме тиганиците върху салфетка за да се отцедят от мазнината.

По желание можем да поръсим с пудра захар.