Бурен вятър отмени и пренасочи полети от и до София
Бурен вятър е станал причина за отмяна и пренасочване на полите от и до летището в София, съобщиха от там за NOVA.
Има един отменен полет от Истанбул, а 6 са пренасочени.
Пет излитащи полета са отменени.
