Бурен вятър отмени и пренасочи полети от и до София

Бурен вятър отмени и пренасочи полети от и до София
Бурен вятър е станал причина за отмяна и пренасочване на полите от и до летището в София, съобщиха от там за NOVA.

Има един отменен полет от Истанбул, а 6 са пренасочени.

Пет излитащи полета са отменени.

#"Летище София"

