АПИ: Мъгла и заледени пътища в страната

Пътните настилки в по-голямата част от страната са предимно сухи, но на места са частично заледени по усойните места и се обработват. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) в своя бюлетин за пътната обстановка към 06:30 часа тази сутрин, 18 ноември.

Температурите в страната са в широкия диапазон от -3°С до +18°С.

Мъгла и дъжд в отделни области

Намалена видимост поради мъгла има в областите Ловеч, Пловдив, Монтана и Стара Загора. От АПИ призовават шофьорите да карат със съобразена скорост и повишено внимание.

Дъжд вали в района на Бяла Слатина, Крушовица и Оряхово (област Враца), в Монтана и в района на Ивайловград (област Хасково).

Ремонти в област Русе

Ремонтните дейности по Дунав мост при Русе продължават. Движението в българския участък (от км 0+000 до км 1+057) се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира с адаптивна светофарна уредба, като ограничението на скоростта е 20 км/ч. Срокът за дейностите е до юли 2026 г.

Ремонт се извършва и по път I-5 в участъка Борово – кръгово кръстовище Бяла (от км 47+600 до км 50+681). Движението там се осъществява в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч. Срокът за приключване е 19 декември 2025 г.

Ограничения по магистрали и проходи

АПИ напомня и за предстоящи ограничения за камиони над 12 тона по ключови участъци на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" около Коледните празници, които ще важат на 23, 24 и 28 декември 2025 г.

АМ "Тракия": В област Сливен (км 260+000 до км 276+880) движението посока Бургас е в една лента в платното за София.

АМ "Хемус": Продължават ремонтите в тунел "Топли дол", както и по различни участъци в областите София, Ловеч и Шумен, където движението е ограничено или се осъществява с повишено внимание.

АМ "Струма": Ремонти и почистване се извършват в областите София, Благоевград и Перник.

Повечето проходи са отворени за всички МПС. Затворени целогодишно остават проходите "Върбишки" и "Златишки". През проход "Шипка" е в сила забраната за камиони над 12 тона, а през "Петрохан" – за МПС над 12 тона, както и за теглене на ремаркета.