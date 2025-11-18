България излиза за трета поредна победа
Женският национален отбор на България по баскетбол продължава участието си в квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Тази вечер, 18 ноември, от 19:00 часа, момичетата, водени от селекционера Таня Гатева, ще се изправят срещу отбора на Черна гора. Срещата ще се играе в "Арена Ботевград".
Националките ще търсят трета поредна победа в квалификационна група "Е", след като се представиха превъзходно в първите си две срещи.
Отлично начало за "лъвиците"
Българският отбор стартира кампанията си повече от убедително, записвайки две победи като гост. "Лъвиците" разгромиха Азербайджан в Баку със 141:48, а след това надделяха и над Украйна с 80:60 в мач, игран в Рига.
С тези два успеха България е едноличен лидер във временното класиране в групата с две победи от два мача.
Съперникът
Отборът на Черна гора има смесен успех до момента. Те отстъпиха у дома пред Украйна в първия си мач, след което успяха да надиграят като гост състава на Азербайджан.
