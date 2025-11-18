Народните вярвания забраняват веселбите

На 18 ноември Българската православна църква почита паметта на Светите мъченици Платон и Роман. В народните традиции денят е известен като "Платон и Римски зимни пътеводители" и е свързан с редица вярвания, обичаи и забрани, които хората са спазвали, за да си осигурят здраве и благополучие през идващата зима.

Днешният ден се пада на четвъртия ден от Коледните пости. Според народните вярвания на 18 ноември не трябва да се организират шумни веселби, да се ругае или да се говори грубо. Смята се, че на този празник не бива да се отказва милостиня на нуждаещите се.

Забрани и поверия

Едно от основните поверия е да се избягват дълги пътувания. Хората вярвали, че е нежелателно да се пропуска и църковната служба. Ако по някаква причина човек не може да отиде до храма, се препоръчвало да се помоли у дома.

Вярва се още, че светците Платон и Роман са закрилници на семейния живот и помагат за здрави брачни отношения.

Гадания за времето

Народните "зимни пътеводители" давали и знаци за предстоящата зима. Поверията гласят:

Ако на 18 ноември завали сняг, това се смята за предвестник на снежна и дълга зима.

Дърветата, покрити със слана, подсказвали, че през пролетта снегът ще се стопи бързо.

Северният вятър на този ден вещаел скорошно застудяване.

Ако луната се вижда в мъгла, това предупреждавало, че лошото време ще се задържи по-дълго.