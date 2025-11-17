  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +7 / +9
Варна: +14 / +17
Сандански: +12 / +12
Русе: +10 / +10
Добрич: +12 / +15
Видин: +9 / +9
Плевен: +6 / +9
Велико Търново: +8 / +18
Смолян: +3 / +3
Кюстендил: +9 / +9
Стара Загора: +9 / +9

Мая Манолова подава жалба срещу скока в цените на синята и зелената зони в София

  • Сподели в:
  • Viber
Мая Манолова подава жалба срещу скока в цените на синята и зелената зони в София
A A+ A++ A

„Подготвяме жалба до Административния съд и сигнал до областния управител срещу решението на Столичния общински съвет за повишаване цената на синя и зелена зона в София от 2 лева на 2 евро и от 1 лев на 1 евро и срещу разширяването обхвата на зоните за платено паркиране. Решението е незаконно. СОС прегазва няколко закона – АПК, Закона за нормативните актове, Закона за движение по пътищата, Закона за въвеждане на еврото и собствените си правила.“

Това заяви Мая Манолова, лидер на гражданската платформа Изправи се. БГ, във видео в социалните мрежи. Тя твърди, че е нарушена процедурата по приемане на решението за изменение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, срока за подаване на предложения, а общественото обсъждане е проведено формално заради неясното и неразбираемо графично изобразяване на приложението за разширяване на зоните.

По думите на Манолова най-същественото нарушение е липсата на финансова обосновка за предложеното повишение на цената. В доклада е посочено подробно колко ще струва прилагането на решението – 11 млн. лв., които ще отидат към фирми за нови табели с новите цени, колчета, обозначаване на паркоместата за платено паркиране. Но какви са финансовите причини за драстичното повишаване на цените и обхвата на зоните, както и допълнителните приходи за какво ще се използват - няма нито дума в мотивите.

От увеличението ще спечелят и мобилните оператори. СОС отменя хартиените талони за плащане на синя и зелена зона. „Възрастните шофьори да му мислят, но ще се облажат мобилните оператори с нови и нови СМС-и“ предупреди Мая Манолова.

„Ако гледаме детайлно закона за въвеждане на еврото можем да кажем, че Столичния общински съвет става спекулант. Защото превалутирането на цената от 1 лев на 1€ е абсолютно необосновано икономически. Така правят спекулантите, така прави и Столична община.“ – беше категорична бившият омбудсман.

От Изправи се. БГ призовават гражданите да се присъединят към съдебната жалба като пишат на e-mail-а на гражданската платформа – office@izpravise.bg. „Нека дадем урок на Столична община, която пренебрегва интереса на столичани, като нагло им бърка в джоба, и обгрижва приближените си фирми“ – завършва Манолова.

#Мая Маналова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?