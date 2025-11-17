Киара е забелязана с ново гадже след "Ергенът: Любов в рая"

Фолк певицата Киара, която предизвиква бури в „Ергенът: Любов в рая“, разпали слухове, че романсът ѝ от шоуто не е продължил дълго.

Очевидци разказват, че гласовитата блондинка е била забелязана в столично заведение в много близка компания на млад мъж на нейната възраст.

Двамата не се притеснявали от вниманието на околните, разменяли нежности и изглеждали повече от интимни. Говори се, че между тях определено има „искри“, а симпатиите не са останали скрити, пише Шоу Блиц.

Това само подсилва слуховете, че връзката ѝ с бизнесмена Красимир Томов вече е окончателно приключила. В шоуто Киара уверяваше, че има чувства към собственика на заложни къщи, но изглежда романтиката между тях е угаснала бързо след финала на формата.

Припомняме, че Томов, който е на 37 години, се колебаеше между Киара и Анна-Шермин по време на снимките, като дори в последните епизоди стана така, че дубайската принцеса напусна предаването. В крайна сметка обаче днес не е с нито една от двете, а Киара очевидно вече пише нова любовна глава.