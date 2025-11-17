Григор Димитров завършва сезона 44-ти в света

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 44-о място в световната ранглиста в края на сезона.

Димитров, който пропусна почти цялата втора половина от кампанията заради контузия, запази актива си от 1180 точки и ще зимува отново в топ 50.

Сезонът за най-добрите приключи вчера. Испанецът Карлос Алкарас завършва годината като номер 1 в света с 12050 точки, въпреки че загуби мача за титлата на Финалния турнир на АТП в Торино снощи от италианеца Яник Синер, който е втори с 11500 точки.

Трети е Александър Зверев (Гермния) с 5160 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) с 4830 точки, а на рекордното в кариерата си пето място се изкачва Феликс Оже-Алиасим (Канада) с 4245 точки.

От българите след Григор Димитров на най-предна позиция е Димитър Кузманов, който приключва сезона като 247-ми в света. Останалите българи са извън топ 500, като 521-ви е Илиян Радулов, а 572-ри – Пьотр Нестеров.