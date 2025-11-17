Руски дрон предизвика пожар, стотици са евакуирани от румънско село

Румъния нареди евакуацията на граничното село Плауру след руски удар с дрон по украинско пристанище, който предизвика пожар на кораб. Танкерът, превозващ втечнен пропан-бутан (LPG), се запали на едва 500 метра от селото по поречието на Дунав, срещу украинския пристанищен град Измаил. Властите евакуираха между 100 и 150 жители, заедно с домашни животни и добитък, на по-безопасни места, включително в близкия Тулча.

Корабът „Оринда“, плаващ под турски флаг, е бил с 16 турски членове на екипажа, които напуснали кораба невредими, съобщиха турските власти. Румънските официални лица подчертаха, че рискът от експлозия е „много сериозен“ и се извършват проверки на всяка къща в селото. Кметът на община Четалчиой, където се намира Плауру, Тудор Чернега, потвърди продължаващата евакуация и предприетите мерки за безопасност.

Инцидентът отново показва засилените проблеми със сигурността в граничните райони на Румъния, тъй като руски въздушни удари по южна Украйна многократно са застрашавали съседните региони. Украинските власти в Одеска област съобщиха за „масирана“ атака през нощта на 17 ноември, при която са били засегнати пристанищна и енергийна инфраструктура, както и няколко кораба. Подобни случаи са регистрирани и по-рано, включително нахлувания на дронове на румънска територия, като едно на 11 ноември и друго по-рано през септември.

Румъния, член на НАТО и ЕС с 614-километрова граница с Украйна, поддържа повишена готовност при руски атаки. Министерството на отбраната отбеляза, че по време на последния удар не са регистрирани нарушения на въздушното пространство, но румънските сили остават нащрек. Близостта на села като Плауру до Украйна налага властите да издават предупреждения за въздушни удари и при необходимост да излитат самолети за гарантиране на безопасността на цивилното население.