Иван Демерджиев: Нищо не се очаква от полицай с тройна заплата, но необучен

Не е редно и нормално, когато отстраниш директор на ОДМВР за несправяне с работата, да го назначиш в съветническия щаб. Това заяви бившият вътрешен министър Иван Демерджиев в интервю за предаването "12+3" по БНР.

Той призова настоящия вътрешен министър Даниел Митов да обясни какво означава този жест към системата и гражданите. Коментарът е по повод освобождаването на директора на ОДМВР - Пазарджик заради несправяне с работата по време на частичните местни избори, който впоследствие е назначен в щаба на съветниците към вътрешния министър.

"Това се случва често, както и много странен подбор, по който растат служителите, игнорират се професионалните им качества за сметка на послушание. А това демотивира останалите и пречи на системата да работи", каза Иван Демерджиев.

Според него и самият лидер на ГЕРБ Бойко Борисов е изразил недоволство от начина, по който се управлява МВР. "Както виждаме, няма сила, която да накара мнозинството да прецени действията на министъра и професионалното ръководство за да се промени ситуацията", допълни Демерджиев.

Бюджетът не е панацея

В проекта за бюджет за 2026 година този на МВР е 4,26 милиарда лева, като през 2025 година само разходите за заплати са 3,8 милиарда лева.

"Претенциите към завишения бюджет идват от усещането, че срещу тези възнаграждения няма адекватни действия и подобряване на работата им. Не е осигурен подход и система за мотивиране на служителите да работят в МВР", смята бившият вътрешен министър.

Той прогнозира, че сам по себе си огромният бюджет на МВР няма да повлияе положително.

"Важно е да се усвоява и да се обезпечат служителите технически с необходимите средства, за да работят. Много пари има в бюджета, но как ще бъдат използвани, е отговорност на ръководството и аз съм притеснен, че няма да бъдат използвани пълноценно."

Според него критиките не са към служителите, а към политическото и професионалното ръководство на МВР.

Липса на анализи и оборудване

Демерджиев препоръча в МВР да направят сериозен структурен и функционален анализ, за да стане работата на служителите ефективна.

"Големият въпрос е, че никой не прави анализи, дори няма такова звено за истински анализи. Дирекция "Служба за контрол и информационно-аналитична дейност" (СКИАД) се е превърнала в деловодна система – събира данни, но никой не прави анализ, още по-малко пък някой прави генерална стратегия, как да се развива това министерство за 30 години напред", коментира той.

Бившият министър е категоричен, че ако един полицай няма необходимото оборудване и подготовка и не е технически обезпечен, заплатата му и тройна да стане, нищо не може да се очаква от него.

"Големият проблем на МВР е системен недокомплект - незаети щатни бройки. Това започва от София, униформените полицаи са недостатъчни да обезпечат столицата. По мое време имаше по един патрул на район, оставих ги с три, но и това е недостатъчно", завърши Демерджиев.