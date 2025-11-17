Премиерът: Нищо не е възможно без, хората, професионалистите и българските лекари

Нищо не е възможно без хората, професионалистите и българските лекари. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година.

Инициативата се организира ежегодно от вестник „24 часа“ и отличава медици, номинирани от техните пациенти.

Здравният министър Силви Кирилов заяви, че днешното събитие за него е по-специално, защото е там не само като министър на здравеопазването, а като човек, който повече от седем десетилетия е прекарал до леглото на болния човек.

По думите му, това е професия, на която доверието не се подарява, а се печели.

Опазването на човешкото здраве чрез ваксинация остава един от основните приоритети, заяви той.

Проф. Костадин Ангелов заяви, че днешният ден доказва, че когато говорим за здравеопазването, то не е само реформи и сгради, а хора, които жертват всеки ден част от себе си и държат системата жива. „Аз искам да се похваля с още нещо, което е резултат на много усилия – въвеждането на ваксината срещу варицела. Днес слагаме акцент на профилактиката и скрининга. Тази година здравеопазването, заедно с образованието, продължават да бъдат осъзнати национални приоритети. Средствата за здравеопазването са увеличени с близо 13%.“

Той обяви, че заплатите за младите лекари са осигурени и няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки, а ще бъдат целеви средства.

Комисията по здравеопазване и Народното събрание ще подкрепят всяко едно предложение на лекарите да лекуват, категоричен бе Ангелов.