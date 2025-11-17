Съпругът на Алена: Влоши се и буквално за няколко часа си отиде

Известната астроложка Светлана Тилкова, позната като Алена, не е успяла да се възстанови напълно след прекаран COVID-19 през септември, което е довело до внезапното ѝ влошаване и смъртта ѝ вчера. Това разкри нейният съпруг Андрей Тилков.

Алена почина на 70-годишна възраст на 16 ноември, а днес съпругът ѝ сподели подробности за последните ѝ месеци.

"Алена си отиде неочаквано. Влоши се и буквално за няколко часа си отиде", сподели Андрей Тилков пред "България Днес".

Той разказа, че през септември двамата са се заразили с COVID-19 по време на събитие. Въпреки че първоначално заболяването при тях е преминало леко, Алена така и не успяла да възвърне напълно силите си след това.

"Мина много бързо, аз до края на месеца го бях забравил. Но тя някак започна да губи сили", допълни Тилков.

През последния месец изтощението е надделяло над желанието ѝ за работа. Въпреки влошеното си състояние, близките ѝ са вярвали, че тя ще се възстанови.

"Въпреки всичко ние вярвахме и се надявахме, че ще успее да се възстанови и отново да стъпи на краката си. Уви, съдбата реши друго", каза още съпругът ѝ.

Поклонението ще се състои утре, 18 ноември, от 11:00 часа в столичния храм "Света София", където Алена е била кръстена.