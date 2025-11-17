Променя се организацията на движение на АМ "Хемус" в Софийска област заради нова маркировка
От днес до 21 ноември се променя организацията на движението в участък по автомагистрала „Хемус“ в Софийска област. Причината – полагане на маркировка между 14 и 71 км на магистралата, предупреди БНТ.
Дейностите ще се извършват поетапно в платната за движение в интервала между 8.00 и 17.00 ч. При работата в участъка движението в активната лента ще бъде ограничено, заради разполагането на необходимата техника.
Трафикът ще преминава в свободните ленти.
Още по темата:
- » Как се стигна до огромните задръствания на магистрала „Хемус” през последните дни
- » Завърши ремонтът в платното на АМ „Хемус“ от с. Яна до София
- » АПИ въвежда ограничения по магистралите "Хемус", "Струма" и "Тракия"
Коментирай
Най-четено от Транспорт
Мярка за безопасност: временно ограничение по АМ ‘Хемус’09:58 14.11.2025 | Транспорт
Последно от Транспорт