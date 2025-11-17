  • Instagram
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса

Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Операторите на вендинг машини за кафе и храни настояват за едномесечна отсрочка, за да могат да пренастроят автоматите след официалното въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. Според тях, ако такава отсрочка не бъде дадена, в първите дни на новата година много хора – особено в болници, автогари и малки населени места – могат да останат без достъп до услугата.

Заради законови изисквания препрограмирането на машините не може да започне преди еврото да стане официално разплащателно средство. Това поставя бранша в затруднение – според Българската вендинг асоциация у нас работят над 30 хиляди автомата, като малка част от тях приемат картови плащания.

Подмяната на монетници, софтуера на касовите апарати и техническите настройки ще направят голяма част от машините неизползваеми в първите дни на януари.

Няма как да сме готови на 1 януари."

Тодор Каназирев от Българската вендинг асоциация обяснява, че техническият процес е дълъг и изисква специализирана намеса:

"Ние няма как да се справим на 1 януари. За всяка машина трябва да бъде подменен монетният механизъм. Част от касовите апарати трябва да се свалят и в оторизиран сервиз да бъдат превалутирани и обновени.“

