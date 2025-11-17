Ужасът "Елените": Още 5 курорта по морето могат да осъмнат под вода

Трагедията след потопа в "Елените" може да се повтори на много други места по Черноморието. Редица морски курорти могат да бъдат наводнени при обилни валежи. Това показват резултатите от проверката на Министерството на околната среда и водите след инцидента.

Наводнението в "Елените", отнело живота на 4 души, провокира властите да започнат проверка по случая. Месец по-късно резултатите показват, че курортите Свети Влас, Лозенец, Царево, Шабла и Слънчев бряг са едни от най-застрашените при евентуални наводнения заради обилни валежи.

"Наложихме нашите планове за управление на риска от наводнения върху съществуващите карти на кадастъра и видяхме доста несъответствия. В много участъци водните обекти не са отразени в кадастралната карта, която е позволила застрояване на речни легла", заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов.

Слънчев бряг е един от най-високорисковите курорти.






