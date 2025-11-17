Разкриха от какво е боледувала астроложката Алена

Отиде най-известната и обичана астроложка на България Светлана Тилкова, позната на широката публика като Алена. Тя почина на 70-годишна възраст, пише marica.bg.

Тъжната новина съобщи съпругът ѝ Андрей - който сподели, че Алена така и не е успяла да се възстанови след боледуване от COVID-19.

"До последно се надявахме, че отново ще стъпи на краката си. Уви… съдбата реши друго. Благодарим на всички, които бяха до нас през този труден период. Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше", написа той в социалните мрежи от свое име и от името на сина на Алена - Мартин.

В памет на Алена журналистът Антон Стефанов направи неочаквано откровение. Оказа се, че той и астроложката са коментирали през август тази година... смъртта.

"На въпроса как искате да си отидете от този свят, тя отговаря: "В съня си".

Мир на душата ти, Алена! Благодаря ти за топлото отношение, което имаше към мен!" - сподели Стефанов в личния си фейсбук профил.

Мая Нешкова също отдаде почит на своята добра приятелка Светлана Тилкова - Алена.

"Почивай в мир, приятелко", пише тя.

Артист- солистът в Националния музикален театър „Стефан Македонски“ Александър Мутафчийски също скърби за Алена.

„Един невероятен човек пое към вечността...

† НЕКА ПОЧИВА В МИР! †

Скъпа Светлана, благодаря ти за всичко - мъдрите съвети, вниманието, приятелството... ЗА МЕН БЕШЕ ЧЕСТ!“, написа той.

Поклонението е на 18 ноември, вторник, от 11 часа в църквата "Света София".