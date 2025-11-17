Керемедчиев: Дали Спецов е професионално подготвен, е решение на правителството

С обявяването на Румен Спецов като особен управител на “Лукойл” и дерогацията, която страната получи след това, рафинерията си осигури не само отсрочка, но и спокойствие за известен период от време. През уикенда премиерът Росен Желязков дори заяви, че през април България ще иска нова дерогация от САЩ и се надява Спецов да успокои ситуацията с рафинерията.

Изборът на особен управител

"САЩ, агенцията ОФАК и британските служби дават дерогацията и решението за отсрочка въз основата на кандидатурата на г-н Спецов - за това, че няма връзки с Руската федерация. Той в техните очи няма контакти и не може да има такива с руската страна. Дали той е професионално подготвен, е решение на българското правителство", коментира бившият зам.министър на икономиката Милен Керемедчиев.

В предаването "България сутрин" той призна, че е изненадан от избора на правителството за особен управител. Според него действията от страна на САЩ, агенцията ОФАК и Великобритания показват, че не желаят спешно продаване на рафинерията.

Печелим ли спокойствие?

На въпрос какво печелим с отсрочката до април, икономистът Преслав Райков отговори, че основно печелим спокойствие на местния пазар на горива. Той изрази надежда "управителите, които назначаваме, минимално да внесат оперативни промени" и съоръжението да продължи да работи.

"Местният пазар е затегнат и "Лукойл" може да спечели от ситуацията", смята Райков и добави, че се Спецов да си свърши работата. “Ако нямаше отсрочки, ефектите за пазара биха били много големи”.

Пред Bulgaria ON AIR Керемедчиев добави, че Спецов би могъл да осветли парични потоци, влизащи и излизащи от компанията. По думите на бившия министър преговорен екип трябва да бъде назначен доста бързо.

“В "Лукойл" в България няма преговорен екип, който да преговаря за покупка на суров петрол", каза Керемедчиев и добави:

"Не очаквах да получат толкова много отсрочки, толкова много държави. Дадоха най-вече отсрочка на европейските си партньори, отколкото на други. В момента имаме глътка въздух, но не трябва да лежим на това ухо", предупреди Керемедчиев.