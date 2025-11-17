Рекорд: Реконструкцията на 8 км от Околовръстното ще ни струва над 2.1 млрд. лв

Реконструкцията на 8 км от Софийския околвръстен път, които трябва да осигурят връзката между магистралите "Струма", "Тракия" и "Хемус", е на път да счупи всички рекорди по висока цена за реализация на проекта. Това е обектът с най-висока прогнозна стойност в периода 2026-2028 г., като изпълнението на проекта ще възлезе на невероятните 1.078 млрд. евро или над 2.1 млрд. лв. По очаквани разходи реконструкцията на тази част от околовръстното на София отстъпва само на проекта за закупуване на изтребители за армията.

Това показва прегледът на включените обекти в списъка с приоритетни национални инвестиции за 2026 г. към проектобюжета. Приложението тази година включва графи за тригодишен период - до 2028 г. Големите разходи за околовръстното се виждат именно в тези допълнителни графи, пише в. "Сега".

Според проектобюджета околовръстният път ще се реконструира в участъка от км 50+500 - малко преди ул. "Ралевица", до км 58+602 - АМ "Струма", като се предвижда обществената поръчка да бъде разделена на три обособени позиции. За 2026 г. в проектобюджета за този обект са предвидени само 17 млн. евро. За 2027 и 2028 г. обаче предвидените разходи скачат на 562.889 млн. евро и 498.679 млн. евро.

Това е невероятна цена за толкова къса отсечка. От публикувани от АОП детайли за проекта става ясно, че извън самите платна той включва много големи съоръжения заради труден терен и минаване на две нива спрямо съществуващи артерии, както и пресичане на реки и необходимост от изграждане на подпорни стени и корекции на дерета. Пресича се и жп линия, ще се реконструира и язовирна стена на язовир "Филиповци".