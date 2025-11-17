Слънце и дъжд ще се редуват до края на ноември, температурите скачат до 21°

Облачността се увеличава и времето остава по-топло от обичайното за сезона, с временни валежи и две застудявания през седмицата, но шансът за сняг под 1400 м остава минимален, съобщават от НИМХ.

Днес облачността от запад ще се увеличава, вплътнява и снижава, а югозападният вятър ще се усили. Мъглите ще се разсеят, температурите ще се повишат още малко. През следващите дни ще бъде предимно облачно, временни разкъсвания на облачността ще има към четвъртък. В Източна България ще духа умерен югозападен вятър, в югоизточните райони временно ще е и силен.

Във вторник и сряда в северозападната половина от страната ще има валежи от дъжд. Там вятърът за кратко ще се смени със северозападен и температурите ще се понижат значително, а в сряда и четвъртък ще стане югоизточен и отново ще се затопли. В югоизточната част от страната вероятността за валежи е по-малка, а с югозападния вятър и температурите ще останат високи, до около 20°.

В четвъртък и петък валежи ще има на малко места. Остава топло за периода; минималните температури ще са от 4°-6° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните ще са от около 14° в западните райони до 20°-21° в източните. До края на месеца времето ще бъде променливо. Температурите ще се понижават, но средните ще са близки и по-високи от обичайните. Повишена вероятност за валежи има към 22-23 ноември, последвани и от понижение на температурите.

След краткотрайно подобрение на времето, около 26-27 ноември отново ще има условия за валежи и захлаждане. През последните дни от месеца вероятността за валежи е малка.

Вероятността за сняг под 1400 м е минимална, това обясни по БНТ Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.

"Температурите са 4 - 5 градуса над нормите. Ще има две застудявания. Студен атмосферен фронт в следващите дни ще проникне в нашата страна от северо-западен вятър. Значителни валежи очакваме в Югозападна България утре - между 25 и 50 литра на квадратен метър", каза Стойчева.

В много райони в Западна и Централна България има повишени концентрации на сахарски пясък, който с валежите ще падне."Засега снегът ще слезе до около 2000 метра, в Западна Стара планина до 1400 м."

Едва в края на месеца се очаква да има понижение на сутрешните, нощните температури.