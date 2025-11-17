Судан призова ЕС: Прекратете доставките на български оръжия за ОАЕ - Подпомагат смъртоносния конфликт!

Судан призова Европейския съюз да спре продажбите на оръжия за Обединените арабски емирства, предупреждавайки, че европейско произведени оръжия достигат до военните зони на страната и подпомагат жестокости в продължаващата гражданска война, съобщава POLITICO. Абделбаги Кабеир, посланик на Судан в ЕС, заяви пред POLITICO, че оръжията, продадени на ОАЕ, по непотвърдени данни попадат в ръцете на Силите за бързо реагиране (RSF), паравоенна групировка, обвинявана от ООН и правозащитни организации в етнически масови убийства, масово изселване и систематично сексуално насилие. Двугодишната война между Суданската армия (SAF) и RSF е причинила десетки хиляди жертви и около 25 милиона души са изправени пред екстремен глад.

Кабеир подчерта, че „ЕС трябва да претегли моралния баланс пред търговския“, акцентирайки върху етичната отговорност на европейските държави, които доставят оръжие за ОАЕ. Той предупреди, че нестабилността в Судан може да се прехвърли в Средиземноморието, увеличавайки миграционния натиск и регионалната несигурност.

Разследвания, включително едно от France24 през април, проследиха боеприпаси, произведени в България - ключов износител на оръжие от ЕС - от продажбата им за ОАЕ до ръцете на RSF, въпреки дългогодишното оръжейно ембарго на ЕС върху Судан. България потвърди пред разследващи на ООН, че е изнесла минометни снаряди за ОАЕ през 2019 г., но заяви, че не е разрешавала повторен износ за Судан. POLITICO се обърна към Министерството на външните работи на България за коментар, но отговор не е получен. Обединеното кралство също призна миналия месец, че техни оръжия са открити в Судан.

Amnesty International съобщава, че бойци на RSF са използвали бронирани превозни средства, доставени от ОАЕ и съдържащи френски военни системи. Френските отбранителни компании Lacroix и KNDS France потвърдиха, че износът им е съобразен с всички лицензионни разпоредби и сертификати за не-преизнос. Между 2015 и 2024 г. ОАЕ са закупили оръжия за над 21 милиарда евро от Франция. Официален представител на ОАЕ заяви пред POLITICO, че Абу Даби „категорично отхвърля всякакви твърдения за подкрепа на RSF“ и осъди зверствата, извършени от двете страни в Судан.

Въпреки тези отричания, Кабеир призова ЕС да използва дипломатическото си влияние по време на предстоящите визити в държавите от Залива, за да окаже натиск върху ОАЕ да спре доставките на оръжия за RSF. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща наскоро определи ОАЕ като „важен и надежден партньор“ за сигурността и стабилността на ЕС, докато комисарят Дубравка Шуица е планирана да посети държави от Залива, включително Абу Даби, следващия месец.

ЕС поддържа санкции срещу висши фигури от RSF и SAF и потвърждава оръжейното ембарго върху Судан, действащо повече от 30 години. Говорителят по външните работи на ЕС Ануар Ел-Ануни заяви пред POLITICO, че правилата на блока за износ на оръжие задължават държавите членки да отказват доставки, които могат да увеличат нарушенията на човешките права или вътрешния конфликт. „Всички трети страни, доставящи оръжия и средства на воюващите страни, трябва незабавно да прекратят подкрепата си“, каза той.

Кабеир посочи, че облекчаването на санкциите на ЕС срещу SAF би позволило по-конструктивен ангажимент и би облекчило икономиката на Судан. Той също така критикува хуманитарната помощ на ЕС, като отбеляза, че отпуснатите 273 милиона евро за 2025 г. не покриват нито обещанията, нито нуждите на населението.

Гражданската война в Судан е съпроводен от многократни обвинения за масови убийства и сексуално насилие както от SAF, така и от RSF. Кабеир признава, че при операциите на SAF има цивилни жертви, описвайки ги като „отделни случаи“, докато в същото време обвинява RSF, с предполагаема подкрепа от ОАЕ, че води системна кампания, целяща „да разруши нацията“.