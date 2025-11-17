Районният съд в Пловдив продължава разпита на Дебора Михайлова

В Районен съд-Пловдив продължава делото "Дебора" с разпит на един свидетел и се очаква да бъде довършен разпитът на пострадалата в присъствието на психолог и психиатър, които да преценят нейните реакции, каза адвокатът на Дебора Михайлова Слав Даскалов. Според него разпита продължава дълго, защото е минало много време и някои неща тя не си ги спомня. На заседанието са призовани четири вещи лица.

Прокурор Десислава Калайджиева каза, че няма нови моменти по делото и то продължава, пише БТА.

Няма промяна в показанията спрямо предното разглеждане по делото, каза адвокат Валентин Димитров, защитник на обвиняемия Георги Георгиев. По думите му подзащитният му не се чувства добре, като всеки човек с такова тежко обвинение, здравословното му състояние продължава да не е добро с оглед на хирургичните интервенции, които е претърпял, допълни адвокатът.

БТА припомня, че през юли съдът в Пловдив освободи под парична гаранция от 25 хил. лева Георги Георгиев, обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова от Стара Загора.

В началото на август Пловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд – Пловдив, с което мярката за неотклонение на подсъдимия по делото "Дебора" Георги Георгиев бе изменена от „задържане под стража“ в „парична гаранция“. Магистратите намалиха размера ѝ от 25 хил. лева на 10 хил. лева.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 година и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна - хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив и се разглежда при закрити врати, за да се предотврати разпространяването на данни от интимния живот на пострадалата, която е конституирана като частен обвинител.