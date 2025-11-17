Българите ядат по-малко хляб, сирене и зеленчуци, но повече плодове – това сочат най-новите данни на Националния статистически институт за потреблението на домакинствата през третото тримесечие на 2025г. в сравнение със същия период на миналата година.

Без промяна остава консумацията на колбаси, зрял фасул и картофи. Най-големите разходи на българите са за храна и безалкохолни напитки – с дял от почти 30 процента.

В сравнение с година по-рано през третото тримесечие на 2025 г. най-голямо е увеличението в потреблението на плодове – средно с триста грама на човек, като достига 21 килограма и половина, предава БНР.

Намалението в консумацията на хляб и сирене също е с по триста грама средно на човек, а на зеленчуците - с двеста грама.

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 881 на 957 лв. средно на лице от домакинството. Това продължава да е най-големият от всички разходи с дял от 28,6 на сто, като за една година бележи повишение от над половин процентен пункт.

На второ място по значимост са разходите за жилището, които заемат 15 процента от всички. С 15 процента растат харчовете за алкохолни напитки и цигари, като достигат 136 лева на човек.

За жилище - вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома, разходите се увеличават от 485 на 501 лева, а за данъци и осигуровки – от 420 на почти 500 лева.

Намаляват разходите за облекло и обувки и за здравеопазване.